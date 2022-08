Stiri pe aceeasi tema

- Fratele lui Tzanca Uraganu a ajuns de urgența, cu ambulanța, la spital. Miraj Tzunami are probleme serioase de sanatate și va fi supus unor investigații medicale complexe. Barbatul a ajuns pe mainile medicilor de la Spitalul Fundeni, din București.

- In exclusivitate pentru Acces Direct, Tzanca Uraganu a oferit primele declarații despre scandalul cu vecinii. Ce a marturisit manelistul despre certurile pe care le-a avut cu medicul stomatolog și cu soția acestuia.

- Fiul cel mic al lui Alexandru Arșinel, Cristian, a confirmat faptul ca actorul a fost internat in urma cu cateva zile intr-un camin specializat pe probleme locomotorii. Actorul, in varsta de 83 de ani, a avut mai multe probleme de sanatate in ultima perioada. Dupa ce s-a zvonit ca Alexandru Arșinel…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Fane Vancica a oferit primele declarații, dupa scandalul cu Miraj, fratele lui Tzanca Uraganu. Ce a marturisit, dar și care a fost, de fapt, motivul discuțiilor dintre cei doi.

- In exclusvitate pentru Antena Stars, Anca Serea a oferit detalii despre starea ei de sanatate. Cum se simte vedeta, mai ales pentru ca fanii sunt ingrijorați din cauza ca s-a confruntat cu o tensiune mica. Ce a dezvaluit soția lui Adi Sina.

- Constantin Eftimescu, 69 de ani, fost portar și oficial al lui Dinamo vreme de jumatate de secol trece prin momente extrem de grele. Fost jucator și conducator al „cainilor” pana in vara lui 2021, Constantin Eftimescu a fost internat de urgența la Spitalul Militar din București. ...

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat de urgența la spital. Actorul care sufera de sindromul extrapiramidal se afla intr-un centru de ingrijire, insa, dupa ce a acuzat stari de rau a fost dus de urgența la un spital privat.