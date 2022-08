Stiri pe aceeasi tema

- A fost alerta in aceasta dimineața la Institutul Fundeni din București, acolo unde mai mulți pompieri au intervenit pentru a stinge flacarile. Incidentul a avut loc la erajul patru al spitalului, in interiorul unui laborator. Cum s-a produs incendiul Un incendiu de mici dimensiuni a avut loc in aceasta…

- Te pregatești pentru obținerea permisului de conducere, iar gandul ca va trebui sa efectuezi cateva controale medicale te... tensioneaza? Ți-e frica de ace, halate albe, iar ideea de doctor iți creeaza disconfort? Pentru fișa medicala permis auto București, nu vei avea de-a face cu prelevarea probelor…

- Organizația Salvați Copiii Romania subliniaza faptul ca cei mai multi dintre parintii ucraineni (62%), aflati in Romania impreuna cu copiii lor, spun ca nevoile lor urgente sunt legate de accesul limitat la servicii medicale (62%), de lipsa resurselor financiare necesare procurarii de bunuri utile vietii…

- Parchetul General a anunțat luni ca a dispus plasarea sub control judiciar a noua angajați ai clinicii de infrumusețare Swiss Hospital din București care au indus in eroare pacienții și au efectuat proceduri medicale fara deși nu aveau documentele și specializarea de a fi medic, potrivit unui comunicat…

- In perioada mai – iulie, peste o mie de persoane din mediul rural vor beneficia de investigații medicale gratuite in cadrul caravanei „Sanatatea vine la tine”, organizata de Alianța Pacienților Cronici din Romania (APCR), o organizație nonguvernamentala formata in 2012 cu scopul de a face cunoscute…

- Valentin Uritescu, in varsta de 80 de ani, a fost internat la un spital particular din Capitala. Valeria Uritescu, soția actorului, a facut primele declarații despre starea de sanatate a acestuia.De ceva vreme, Valentin Uritescu este internat intr-un centru de ingrijire. Actorul s-a retras de pe scena…

- Deținutul periculos, care a evadat din Spitalul „Bagdasar Arseni” din Capitala, unde era internat pentru investigații medicale, a fost prins in Piața Matache, din Capitala. Parasirea de sub escorta fara autorizare este asimilata evadarii și se pedepsește cu inchisoare de la șase luni la trei ani. Polițiștii…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost dat in urmarire naționala dupa ce Inalta Curte l-a condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. Polițiștii nu l-au gasit pe Alexandru Mazare la domiciliul sau. ”In cursul zilei de astazi,…