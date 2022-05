Stiri pe aceeasi tema

- Mazare a fost condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare și confiscarea a 80.000 de euro. Fostul edil al Constanței a fost achitat. Ambii au fost cercetați in dosarul privind construcția cartierului de locuințe sociale Henri Coanda. „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Serviciului…

- „In cursul zilei de astazi, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale - Biroul Urmariri au desfașurat activitați privind punerea in aplicare a unui mandat de executare a pedepsei de 3 ani de inchisoare, emis pe numele unui barbat, de 50 de ani, condamnat pentru savarșirea infracțiunii…

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare si fost deputat PSD, a fost dat in urmarire naționala. Polițiștii nu l-au gasit acasa pentru a-l duce la inchisoare, dupa ce a fost condamnat definitiv intr-un dosar de coruptie.

- Alexandru Mazare, fratele lui Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost dat in urmarire naționala dupa ce Inalta Curte l-a condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare cu executare intr-un dosar de corupție. Polițiștii nu l-au gasit pe Alexandru Mazare la domiciliul sau. ”In cursul zilei de astazi,…

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar al Constanței, Radu Mazare, a fost condamnat, marți, la 3 ani de inchisoare in dosarul locuințelor sociale. Decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție este definitiva.

- Alexandru Mazare, fratele fostului primar PSD al Constanței, Radu Mazare, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu executare și 5000 de lei amenda penala in scandalul legat de mita pentru cartierul Henri Coanda din Constanța. Este vorba de apelul in procesul in care el si fratele sau au…

- Simona Daniel Encean, magistratul care a facut parte din completul de 5 judecatori care l-a condamnat pe fostul lider PSD Liviu Dragnea la inchisoare, s-a pensionat. Pe langa dosarul DGASPC Teleorman, magistratul a avut pe masa alte dosare celebre – Gala Bute cu Elena Udrea, condamnare conformata recent…

- Barbatul, care a ucis la Arad fetita de 4 ani a concubinei sale si apoi i-a incendiat trupul, a fost condamnat la 18 ani de inchisoare si plata unor despagubiri de 1,5 milioane de euro. Avocatul Adrian Cuculis a anuntat, luni, ca daune de 1,5 milioane de euro trebuie sa plateasca criminalul fetitei…