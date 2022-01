Stiri pe aceeasi tema

- Numarul unu mondial de tenis masculin Novak Djokovic va fi eliberat din carantina și va putea intra in Australia. Instanța a decis ca nu sunt motive rezonabile pentru care autoritațile de la frontiera i-au anulat viza de intare in Australia, scrie BBC. In timp ce instanța a decis in favoarea lui Djokovic,…

- Alexander Zverev a caștigat Turneul Campionilor! Germanul nu i-a lasat nicio șansa lui Medvedev, in finala de la Torino, unde s-a impus cu un dublu 6-4, dupa 75 de minute de joc. Astfel, germanul a pus capat unei serii de cinci victorii ale rusului in duelurile directe, ultima dintre ele chiar in grupele…