- Mihai Traistariu are probleme in familie. Fratele sau, Vasile, este anchetat de polițiști, dupa ce o profesoara din Piatra Neamț l-a acuzat de harțuire. Femeia, pentru care pictorul facuse o pasiune nebuna, a relatat ca acesta a urmarit-o timp de 2 luni.

- O femeie care a facut infarct pe o strada din municipiul Suceava a fost salvata de trei pompieri suceveni care se intorceau de la o intervenție și care au vazut-o din mașina cum cade cu capul de asfalt și i-au sarit rapid in ajutor. Iata cum relateaza cei de la ISU Suceava intamplarea: ”Ambulanța SMURD…

- La data de 14 septembrie in jurul orei 16.25, Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizata la 112 de catre o femeie din orașul Vicovu de Sus ca pe strada Romana are loc un scandal. A fost identificata apelanta impreuna cu mama acesteia, iar din discuțiile purtate cu acestea, a rezultat faptul ca,…

- „Sambata, pe la ora 01:30, s-a facut o sesizare la Poliție. S-a simțit un miros ieșind de la garsoniera de aici și au venit cei de la Pompieri, Poliția și au trebuit sa sparga ușa vazand ca e cineva cazut langa ușa, pe geamul de afara. Au gasit persoana decedata. Noi acum am vrea dupa ce au intervenit…

- La data de 30 iunie ora 17.16, o femeie de 51 ani, din Suceava, in timp ce conducea autoturismul pe strada Universitatii, a surprins și accidentat ușor pe o femeie de 81 ani, care s-a angajat in traversarea strazii prin loc nepermis. In urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala ușoara…

- Bloggerul Dima White a ajuns in atenția oamenilor legii, dupa ce deputatul PAS Lilian Carp a sesizat Inspectoratul General al Poliției, despre apariția in mediul online a unor secvențe video, in care acesta folosește limbaj necenzurat și indeamna tinere, inclusiv minore, la acțiuni perverse in locuri…

- In acest an, de Zilele Sucevei, in perioada 23-25.06.2023, Inspectoratul de Poliție Județean Suceava implementeaza un nou proiect conceptual ce vizeaza optimizarea comunicarii și relaționarii cu sucevenii, oferirea unor recomandari preventive cu privire la riscuri și vulnerabilitați, transmiterea de…