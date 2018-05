Dupa ce a acuzat-o de falsitate pe sora lui și l-a avertizat pe prințul Harry ca nu trebuie sa se insoare cu ea, fratele lui Meghan Markle face noi declarații chiar inainte de nunta. Fratele vitreg a lui Meghan, Thomas Markle Jr., in varsta de 51 de ani, a aparut neinvitat la Londra și a stat o noapte intreaga in fața Palatului Windsor, laundandu-și sora, chiar daca, nu de mult, spunea despre ea ca este falsa și increzuta, scrie dailymail.co.uk. “Sora mea va fi prințesa moderna perfecta” Pentru ca pana acum nu a primit o invitație la nunta surorii lui, acesta s-a prezentat in Marea Britanie cu…