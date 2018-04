Stiri pe aceeasi tema

- Drama de Paște in Siria, unde au murit peste 70 de oameni, iar peste 500 sunt raniți. Mulți dintre ei sunt copii. Tragedia a avut loc dupa un presupus atac chimic, susține organizația de caritate USOSSM (Union of Medical Care and Relief Organizations). Papa Francisc a condamnat, duminica, atacul chimic…

- Etajul 50 al turnului care aparține președintelui american Donald Trump a fost cuprins de facari. Focul a izbucnit inainte de ora 18 la Trump Tower din Midtown, Manhattan. La scurt timp au aparut acolo 200 de pompieri. Din nefericire, incendiul a facut victime. Todd Brassner, in varsta de 67 de ani,…

- Diana Bulimar a facut dezvaluiri legate de Oltin Hurezeanu, dupa ce acesta a parasit Exatlon. Oltin a fost eliminat dupa ce a abandonat din pricina unei accidentari. „Ma bucur ca am venit acasa, dar imi pare si rau. Au fost trei luni superbe pline de aventura. Ma opreau unii pe strada si ma intrebau:…

- Politistii de la Serviciul de investigatii criminale si cei de la trupele speciale au descins, vineri dimineata in localitatea Sannicolau Mare din judetul Timis, la locuintele a trei persoane, suspectate intr-un dosar de camatarie. Printre suspecti se afla si un profesor de la liceul din localitate,…

- Copila a fost nevoita sa renunte la micuta ei, insa nici acum nu si-a revenit din durerea prin care a trecut. Tressa Middleton, acum in varsta de 24 de ani, a fost violata cand avea doar 11 ani de fratele sau Jason care avea 16 ani. In urma agresiunii Tressa a adus pe lume […] The post A nascut la…

- Radu i-a luat apararea surorii sale, Anca, dupa ce aceasta a fost eliminata, marți seara de la ”Exatlon”. El l-a infruntat, de la distanța, chiar pe rivalul surorii sale, nimeni altul decat Giani Kirița! Anca a plecat catre țara noastra, dupa ce telespectatorii au decis ca trebuie sa paraseasca concursul,…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…