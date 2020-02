Stiri pe aceeasi tema

- „Cei doi frați sunt acum impreuna”, a scris duminica pe Facebook, Mariana Lazar, fiica regretatului comisar șef Tomița Lazar. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, scriitorul vrancean scria, pe 10 februarie: „Acum doua zile, scriitorul Tudor Cicu imi dadea o veste imbucuratoare, și anume faptul ca…

- O adevarata tragedie s-a abatut asupra unei familii din India. O copila de doar trei ani a avut parte de un sfarșit șocant. Fetița a cazut intr-o oala cu mancare in timp ce se afla la o școala din Mirzapur, Uttar Pradesh, India. Potrivit presei internaționale, micuța a murit arsa de vie și…

- Lumea sportului a fost zguduita duminica seara de vestea morții fostului baschetbalist Kobe Bryant. Acesta a murit la 41 de ani, in urma unui accident de elicopter petrecut in Calabasas, California. Chiar duminica dimineața, vineri seara in SUA, Kobe Bryant fusese depașit de LeBron James in topul celor…

- ​O studenta chineza care traia cu 0.30 dolari pe zi pentru a-și susține fratele a murit. Femeia cântarea abia 20 de kilograme, scrie BBC. Wu Huayan traia în acest fel de ani de zile. În octombrie anul trecut, aceasta a fost internata cu probleme de respirație. Donațiile au…

- In ultimii ani lui Connect-R nu i-a mers tocmai „ca pe roate', acesta divorțand de Misha, femeia care i-a daruit o fetița, acum in varsta de aproape șase ani, scrie viva.ro. Artistul este, insa, și datorita meseriei, mereu cu zambetul pe buze. Citeste si Connect-R, detalii nestiute din viata…

- Familia a confirmat intr-un comunicat decesul „brusc" al lui Melanie, survenit de Craciun. Fratele ei de care era foarte apropiata, starul pop George Michael, a murit de asemenea de Craciun, in 2016, in casa lui din Goring-on-Thames, Oxfordshire. Familia a facut apel la respectarea intimitatii si a…

- Regretul iubirilor care n-au murit cu totul Ban de aur cazut din buzunare in tarana Și cat de adanca, fara sfarșit se casca prapastia Inghițindu-l, ca pe un trup pus in mormant Regretul iubirilor Oftatul rupe plamanii Nimic mai dureros decat amintirea unei seri sub crengi generoase Regretul iubirilor…

- Un bebeluș in varsta de un an de zile a murit, iar alți trei copii au fost la un pas de a-și pierde viața, dupa ce fratele lor, in varsta de zece ani, a incercat sa aprinda focul in soba folosind benzina.