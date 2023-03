Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț, un roman care este de negasit dupa catastrofa feroviara cu 57 de morti din Grecia, este cautat de autoritați. Familia lui se teme ca il va gasi pe lista decedatilor. Romanul dat disparut in tragedia feroviara este un tanar care se dusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet de intoarcere…

- Consulatul General al Romaniei la Salonic a fost notificat, prin intermediul telefonului de urgenta, de catre o persoana din comunitatea romaneasca din Republica Elena, cu privire la posibila disparitie a unui cetatean roman, despre care se presupune ca ar fi una dintre victimele accidentului feroviar…

- Ministerul Afacerilor Externe a precizat, referitor la posibila disparitie a unui cetatean roman care s-ar fi putut numara printre victimele accidentului feroviar din Grecia, ca pe listele disponibile la nivelul autoritatile elene nu a fost identificata o persoana de nationalitate romana, pana la momentul…

- Instituția condusa de ministrul Bogdan Aurescu a anunțat joi seara, 2 martie, ca „pana la acest moment” niciun cetațean roman nu a fost identificat drept victima, potrivit informațiilor furnizate de autoritațile din Grecia. Totuși, demersurile de cautare continua.Consulatul General al Romaniei la Salonic…

- Tragedia de proportii din Grecia, in urma careia au murit 43 de persoane și alte cateva zeci au fost ranite, a fost surprinsa de camere de supraveghere din zona. Trenul de marfa care se deplaseaza spre Larissa și trenul de calatori care a plecat din Atena se aflau pe aceeași linie, circuland cu o viteza…

- Tragedia feroviara ce a avut loc in Grecia a generat proteste in capitala Atena, dar nu numai. Accidentul feroviar soldat cu 43 de morți a scos oamenii in strada, in mai multe orașe din Grecia. Protestatarii s-au ciocnit cu poliția in fața sediului Hellenic Train din Atena – compania responsabila de…

- Premierul Greciei a anuntat trei zile de doliu national in urma tragediei feroviare din centrul tarii in care au murit cel putin 39 de oameni si 85 au fost raniti.Tragedia s-a petrecut prin ciocnirea frontala a doua trenuri, unul de calatori, cu 346 de pasageri de la Atena, si un marfar care venea de…

- Ministrul Transporturilor din Grecia, Kostas Karamanlis, si-a anuntat miercuri demisia, in urma coliziunii intre doua trenuri in centrul tarii, accident incheiat cu cel putin 36 de morti si zeci de raniti, relateaza Agerpres. Intr-un comunicat transmis presei, acesta a sdeclarat ca demisia este una…