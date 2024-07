Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Belgia se vor confrunta sambata, 22 iunie, de la ora 22:00, in cadrul rundei a doua a grupelor Campionatului European din Germania. Meira Dragușin, sora fundașului central Radu Dragușin, este increzatoare ca jucatorii de top ai naționalei belgiene vor avea dificultați in fața fratelui sau.…

- Justin Timberlake a dat de probleme dupa un episod neplacut care a avut loc aseara. Artistul internațional a fost arestat pe motiv ca s-ar fi urcat baut la volan, in New York. Cei care il cunosc spun ca ieșise in oraș, la fel ca in alte zile, și ca nu a fost un pericol.

- Politic Tentativa de impiedicare a exercitarii dreptului la vot la secția de la Liceul Pedagogic iunie 9, 2024 09:47 Intamplator sau nu, tocmai soacra principalului contracandidat al actualului primar al municipiului Alexandria a intampinat dificultați la exercitarea dreptului la vot. Aceasta…

- Planeaza suspiciunea asupra unui dosar penal in care figureaza primarul din Maguri Racatau, Alexandru Livescu. Anchetatorii refuza sa ofere minime date despre faptele pentru care edilul este cercetat, la fel și alte trei persoane. Surse spun ca se cerceteaza trecerea ilegala a unei suprafețe de doua…

- Acuzat de fapte de corupție și aflat in plin scandal cu fosta partenera, artista Claudia Patrașcanu, Gabi Badalau are o noua problema de ordin juridic: a deschis un proces in care a cerut anularea unei sancțiuni contravenționale.

- Bia Khalifa, fosta concurenta iUmor, are acum probleme cu legea. Tanara in varsta de 24 ani a fost implicata in mai multe conflicte de-a lungul anilor și a mai avut probleme cu legea și in trecut.

- Problema parcarilor ilegale in cartierul Manaștur, cel mai aglomerat cartier al Clujului, a provocat o mare nemulțumire in randul locuitorilor, aceștia revoltandu-se fața de aparenta lipsa de acțiune a autoritaților locale. Clujenii acuza ca mașinile parcate ilegal creeaza blocaje și dificultați…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost prinsa, din nou, calcand in afara legii. Ea risca din nou sa se confrunte cu probleme legale, dupa ce a fost surprinsa staționand pe o trecere de pietoni in București și dupa ce a mers pe contrasens. Fostul polițist Viorel Teaca a analizat imaginile care ar fi fost surprinse…