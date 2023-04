ANALIZĂ. De la Schengen la evenimente aviatice, via turism

Cu toate ca europarlamentarii romani manifestau un optimism juvenil, eram totusi sceptic in ultimul articol publicat in 2022 in ce privea decizia Comisiei Europene de includere a Roamaniei in spatiul Schengen. Asta intrucat guvernantii Austriei nu se sfiau sa-si arate opozitia fatisa… [citeste mai departe]