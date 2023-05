Stiri pe aceeasi tema

- SCANDAL in familie la Doștat: Un barbat, REȚINUT de polițiști dupa ce a distrus mai multe bunuri din casa și l-a amenințat pe fratele sau SCANDAL in familie la Doștat: Un barbat, REȚINUT de polițiști dupa ce a distrus mai multe bunuri din casa și l-a amenințat pe fratele sau In data de 15 mai 2023,…

- Un baietel de trei ani si parintii sai, doi copii de scoala primara si un tanar inginer din India au fost numiti victimele unui atac armat care a avut loc sambata in Texas, transmite BBC. James Cho a murit alaturi de parintii sai Cho Kyu Song, 37 de ani, si Kang Shin Young, 35 de ani, potrivit rapoartelor.…

- Nando Mocanu, fratele lui Dani Mocanu, a fost eliberat din arestul preventiv. Barbatul se afla in spatele gratiilor, in Penitenciarul Mioveni, dupa ce, impreuna cu manelistul, au fost protagoniștii unui adevarat scandal in luna august a anului trecut, atunci cand au lovit cu bestialitate un barbat intr-o…

- Dupa ce s-a zbatut saptamani la rand sa iasa din arest, fratele lui Dani Mocanu a decis, zilele trecute, sa renunțe la cerere și le-a solicitat judecatorilor sa-l mai lase in pușcarie.

- Frații Paval, proprietarii Dedeman, și Apex Alliance au intrat in faza finala cu negocierile pentru achiziția Grand Hotel din Gardone, de pe malul lacului Garda, nordul Italiei, relateaza publicația Economica, citand o știre publicata de Garda Post.Familia Mizzaro Papini și Paval Holding și Apex Alliance…

- „Strans cu ușa”, ex-directorul Ape Arad Parpala a recunoscut totul in fața procurorilor DNA Timișoara și a fost dat pe mana judecatorilor. Se cere pedeapsa cu suspendare. Procurorii DNA Timișoara au dispus sesizarea instanței de judecata cu acordul de recunoaștere...

- Deși judecatoria Pitești i-a respins in prima instanța cererea de eliberare condiționata, fostul polițist nu renunța la solicitare și astazi a fost adus din nou cu duba in fața judecatorilor de la Tribunalul din Argeș pentru un nou recurs.Cioaca apeleaza acum la forul superior și le cere magistraților…

- Deși judecatoria Pitești i-a respins in prima instanța cererea de eliberare condiționata, fostul polițist nu renunța la solicitare și astazi a fost adus din nou cu duba in fața judecatorilor de la Tribunalul din Argeș pentru un nou recurs.Cioaca apeleaza acum la forul superior și le cere magistraților…