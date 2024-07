Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Versace a fost gasit mort in apartamentul lui la șapte zile distanța de la tragedie. In timp ce anchetatorii incearca inca sa afle cu exactitate ce s-a intamplat in ziua respectiva, familia lui il plange pe cel supranumit „Regele fițelor”. Rudele au mers la capela unde a fost depus trupul neinsuflețit.

- Andrei Versace a trecut printr-un episod tulburator! Ar fi fost batut cu lopata de un apropiat! Totul s-a intamplat dupa ce ”regele fițelor” i-ar fi furat mașina, in valaore de 40.000 euro. Acest lucru a dus la mai multe probleme cu legea pentru Andrei Versace.

- Cadavrul unui barbat a fost gasit sambata intr-un apartament din Sectorul 1. Potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, barbatul gasit decedat este Andrei Versace, cunoscut sub numele de „Regele fițelor”. La sfarșitul lunii martie, el fusese reținut de polițiști dupa un incident intr-un mall.

- La cateva zile dupa ce a fost lovita in cap de un cal și a avut nevoie de spitalizare, sora regelui Charles a facut primele declarații. Prințesa in varsta de 73 de ani nu poate calatori.

- Parinții Raisei sunt in stare de șoc de cand au aflat ca fiica lor a fost gasita moarta intr-o rapa, langa casa. Familia ei s-a intors din Spania in Romania și vor sa se faca dreptate. Cei doi sunt convinși ca verișorul nu ar fi putut sa o ucida singur, in timp ce mama adolescentului spune ca nu are…

- Un tanar de 25 de ani a fost retinut de polițiștii din Bucuresti, dupa ce a agresat o femeie pe o strada din Sectorul 2. A atacat-o din senin, lovind-o peste picioare, ceea ce a facut ca victima sa se dezechilibreze si sa cada. Femeia a ajuns la spital, Politia fiind sesizata de catre unitatea medicala,…

- Designerul Mihai Albu a oferit primul interviu dupa ce a fost diagnosticat cu cancer. „Facusem analize periodice si una si a iesit deformata cu valoare mare. Medicii s-au aratat ingrijorati si mi-au impus sa fac investigatii imagistice si alte analize. Am facut o punctie, s-a luat o proba pentru biopsie…

- Un barbat a fost ucis ieri in Crangași de doi tineri in varsta de 16 și 20 de ani. Tinerii l-au lovit pana cand l-au omorat, sub privirile trecatorilor. Barbatul se intorcea de la munca și ar fi vrut sa iși apere copila. Familia a aflat de la un vecin ca a murit.