Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj și-a aflat adversara din turul III din preliminariile Europa League. Campioana Romaniei se va duela cu Alashkert din Armenia. Dupa 1-0 in Muntenegru, Alashkert a terminat la egalitate, 0-0, meciul cu muntenegrenii de la Sutjeska. Meciurile din turul III se vor disputa pe 9 si 16 august. Daca…

- Armenia nu intenționeaza sa renunțe la trupele de graniceri ruse de la frontiera cu Turcia și Iranul, a declarat premierul armean Nikol Pașinian, intr-un interviu pentru postul de radio Ekho Moskvi. „Este foarte important pentru Armenia, pentru ca este foarte bine pentru noi ca suntem scutiti, ca forțele…

- Rusia a anunțat ca încep lucrarile la unele porțiuni de autostrada care vor face parte din uriașul proiect al unei ”centuri” a Marii Negre. ”Rusii au anuntat ca vor demara în acest an lucrarile de constructie a portiunilor de autostrada…

- Polonia și Columbia se vor intalni duminica, de la ora 21:00, intr-un meci din Grupa H a CM 2018. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TVR 1. Ziarele din Columbia, țara invinșilor noștri la CM 1994 și 1998, au scris ca "Polonia a avut adversari modești in preliminarii, precum Romania, Muntenegru,…

- Reprezentantii Constantei la editia a 63 a a Campionatelor Internationale de atletism ale Romaniei, de la Cluj, au urcat de sase ori pe podium, cucerind doua medalii de argint si patru de bronz. La intrecerea desfasurata pe "Cluj Arenaldquo; au participat 252 de atleti 159 la masculin, 93 la feminin…

- Politia belgiana a efectuat 13 arestari in cadrul unei anchete legate de trucarea unor meciuri la turnee minore din tenisul profesionist, au anuntat, marti, procurorii implicati in acest caz, citati de agentiile internationale de presa. O organizatie criminala, cu legaturi in Belgia si Armenia, a mituit…

- Directorul General al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a avut ieri o intrevedere cu Robert Pazos, Consilier al Programului EXBS (Export Control and Border Security) pentru Republica Moldova și Armenia, finanțat de Departamentul de Stat al SUA.

- Cristina Balaur Cristina Balaur a caștigat proba de 1.500 m la un concurs internațional. Vasluianca Cristina Balaur a impresionat la Chișinau, in cadrul unui concurs internațional, Youth Challenge Moldova. Competiția s-a adresat juniorilor pana in 18 ani, fiind prezenți la start peste 270 de sportivi…