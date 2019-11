Joi, 28 noiembrie, Stefan Risipiceanu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Organele de ancheta au stabilit ca mai multe urme biologice din casa groazei ii apartin barbatului de 46 de ani si, in plus, exista la dosar si marturisirea lui Dinca! "Monstrul din Caracal" le-a spus anchetatorilor ca Fane a violat-o pe Luiza, alaturi de el, in ziua rapirii. Ce spune familia lui Risipiceanu este cutremurator!