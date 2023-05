Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care intentiona sa vanda droguri la un festival din Mamaia a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, conform news.ro.Inspectoratul de Politie Judetean Constanta a transmis marti, printr-un comunicat de presa, ca politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta si procurorii…

- Tanarul care a provocat un accident in urma caruia prietena sa a decedat este arestat preventiv intr-un dosar de trafic de substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Instanța a reținut ca era cunoscut drept „un distribuitor important de substanțe psihoactive.

- Un barbat in varsta de 30 ani a fost arestat preventiv fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de risc si trafic de droguri de risc, a informat, miercuri, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Barbatul a fost prins in flagrant de procurorii DIICOT Bacau…

- Trei persoane acuzate de distribuirea de droguri in județul Cluj, inclusiv in zona Turzii, au fost arestate preventiv in urma unei acțiuni a celor de la DIICOT, care l-au prins in flagrant pe unul dintre cei trei banuiți, iar ulterior au efectuat 8 percheziții domiciliare, in urma carora au ridicat…

- Polițiștii au facut, joi, 30 martie, trei perchezitii in municipiul Bacau, la persoane banuite ca videau hasis elevilor din județ. Doi dintre suspecti sunt elevi de liceu, potrivit unui comunicat al Poliției Romane. Potrivit anchetatorilor, in perioada februarie – martie 2023, mai multe persoane, inclusiv…

- Un tanar de 19 ani a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri, a informat, sambata, Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Suspectul a fost prins in flagrant delict, in Bucuresti, de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, la scurt timp dupa ce ar fi vandut…

- Un barbat urmarit international de autoritatile judiciare din Italia a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, dupa ce a fost depistat de politistii Biroului Urmariri Iasi. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean…

- La data de 19 februarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au dispus reținerea unui barbat de 42 de ani, din același municipiu, in cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal intocmit sub aspectul infracțiunii de furt calificat. Cel in cauza este banuit de faptul ca…