Stiri pe aceeasi tema

- Carmen de la Salciua a trait momente de panica in aceasta dupa-amiaza. Indragita artista de muzica populara a fost implicata intr-un accident, dupa ce ar fi intrat cu mașina intr-un alt autoturism. Din fericire, impactul nu a fost puternic, iar cantareața, dar și celalalt șofer nu au fost raniți. Fosta…

- Andra a simțit nevoia de o schimbare și a indraznit sa o faca chiar inainte de urca pe scena, sa cante alaturi celebrul Maluma. Vedeta, in varsta de 31 de ani recunoaște ca și-a dorit de foarte mult timp sa aiba parul mai scurt. ‘’Mereu mi-am imaginat ca dupa ce voi avea copii, o sa […] The post Andra…

- Nicoleta Cojocaru traiește un coșmar de cand a bagat divorț de barbatul cu care are un copil. Artista de muzica populara a povestit intr-un mesaj alarmant pe care l-a scris pe Facebook ca a fost jefuita ieri de Serafim Radu, cel care inca ii este in acte soț. Cantareața avea ordin de restricție impotriva…

- Inna a trecut prin momente de panica, weekendul trecut, in timpul unui concert in Istanbul. Cantareața a cazut de la doi metri inalțime dupa ce scena pe care concerta s-a prabușit cu ea. De pe patul de spital, vedeta și-a anunțat fanii ca este bine și ca iși va continua turneul in Turcia. Potrivit artistei,…

- La doar cateva zile de cand a confirmat faptul ca va deveni mama, Betty Salam a facut primele declarații despre sarcina și despre planurile de viitor. Cantareața nu a planuit sa aiba un copil acum, iși dorea peste cațiva ani, insa daca s-a intamplat, il primește ca pe un dar de la Dumnezeu. „Am puține…

- Andra a luat o decizie importanta in privința tatalui ei, Mihai Alexandru, caruia ii datoreaza succesul in cariera. Cantareața nu vrea sa-l suprasolicite pe parintele ei și incearca sa-l menajeze așa cum poate. Deși este și el implicat in proiectele ei, artista nu vrea ca tatal ei sa oboseasca și sa…

- Pentru prima data, tatal Deliei, Ion Matache a facut declarații in public. Ion Matache a vorbit despre cel mai mare regret al sau, in exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA.(CITEȘTE ȘI: OANA MATACHE ȘI-A BOTEZAT FETIȚA! CUM S-A IMBRACAT NAȘA DELIA) Dupa ce a participat la ceremonia…