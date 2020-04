"Am mai scris aici despre fratele meu cel mic, asistent medical la Victor Babes, aflat, alaturi de colegii sai, in prima linie a luptei cu pandemia. Mi-a spus insa azi ca se numara printre cei diagnosticati cu Covid 19. A avut echipament corespunzator, s-a protejat conform normelor, a respectat toate regulile stricte din spital si din afara lui. Dar, dupa cum stim, virusul e foarte contagios", a scris ambasadorul Romaniei in Franta, Luca Niculescu, pe Facebook (...)