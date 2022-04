„Frate, te căutăm de atâta vreme”. Ucrainenii își plâng rudele pe marginea gropii comune din Bucha, vizibilă chiar și din satelit Pe masura ce forțele ruse se retrag din zona din jurul Kievului, ies la iveala tot mai multe orori. Imagini ingrozitoare din orașul Bucha au indignat intreaga lume și au generat un val de reacții de condamnare a masacrului de acolo. Pe strazi sunt cadavrele civililor, unii avand mainile legate la spate. Imagini din satelit arata un șanț lung de 13 metri pe locul unde in care a fost descoperita o groapa comuna. Au fost surprinse in data de 31 martie de compania Maxar. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

