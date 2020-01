Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis crede ca americanii de la Exxon Mobil vor vinde operatiunile de la Marea Neagra rusilor de la Lukoil. Daca ar exista o asemenea varianta, Romania ar avea un cuvant greu de spus, afirma presedintele."Vanzarea participatiei Exxon la Marea Neagra este o chestiune care ne preocupa,…

- Ucraina a oprit tranzitul gazelor rusești catre Turcia și Bulgaria Tranzitul gazelor naturale prin Ucraina spre Turcia si Bulgaria a fost oprit dupa lansarea gazoductului TurkStream, a declarat joi directorul general al operatorului retelei de gazoducte din Ucraina (GTSO), Serhiy Makogon, transmite…

- Intrebat despre negocierile dintre ExxonMobil si Lukoil privind vanzarea participatiei in blocul Neptun Deep din Marea Neagra, Citu a raspuns ca nu are aceasta informatie, dar este public faptul ca Exxon vrea sa iasa din Romania."Nu stiu daca este asa. Eu n-am aceasta informatie.(...) La…

- Guvernul PNL a venit prea tarziu pentru interesele ExxonMobil, care erau deja pe punct de plecare, iar decizia acestora de apleca din Romania nu ne bucura, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu. Intrebat despre negocierile dintre ExxonMobil si Lukoil privind vanzarea…

- Acum doi ani de zile, in octombrie 2017, Guvernul a transmit Parlamentului un proiect de lege referitor la explorarea și exploatarea gazelor din Marea Neagra, adica celebra lege privind derularea operatiunilor petroliere pe mare (offshore).Proiectul a fost elaborat dupa dialoguri și negocieri…

- Premierul Ion Chicu recunoaste ca exista problema cu tranzitul gazelor naturale rusești spre Republica Moldova prin Ucraina, din cauza divergentelor dintre Rusia și Ucraina. Chicu spune ca este o problema externa, dar care a fost definitiv ignorata de Guvernul condus de Maia Sandu. …

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu exclude asumarea raspunderii pe modificarea Ordonanței 114 in luna decembrie a acestui an, daca nu se ajunge la un acord intre partidele din Parlament pe modificarile actului normativ, potrivit News.ro.”Sunt in lucru avem doua variante. OUG 114 este in dezbaterea…

- Radu Tudor scrie, joi, pe blogul sau, ca printre afacerile la care este posibil sa renunțe Exxon ar putea fi și exploatarea gazelor din Marea Neagra, in asociere cu OMV Petrom."Aceasta veste proasta complica perspectiva energetica a Romaniei pana cand o alta companie va putea prelua pachetul…