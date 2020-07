Stiri pe aceeasi tema

- Fostul episcop de Husi, Cornel Onila, va fi cercetat in libertate, dupa ce judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au admis, astazi contestatia sa impotriva deciziei prin care a fost arestat preventiv. Decizia este definitiva. Avocatul fostului episcop de Husi, Liviu Bran, a declarat ca fost…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis ca fostul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, sa ramana sub control judiciar in dosarul in care a fost trimisa in judecata de procurorii DNA pentru luare de mita.Initial, pe 11 mai, Tribunalul Bucuresti a revocat aceasta masura, insa DNA a facut contestatie…

- Gestionarea deficitara a crizei coronavirusului este denuntata in 63 de reclamatii impotriva unor membri ai guvernului francez, depuse la Curtea de justitie a Republicii (CJR), a anuntat marti procurorul general Francois Molins, citat de AFP. "Exista exact 63 de plangeri depuse pana in aceasta seara…

- Consiliul National Maghiar din Transilvania (CNMT), prin presedintele Lazlo Tokes, si Consiliul National Secuiesc, prin presedintele Balazs Izsak, au inaintat la Inalta Curte de Casatie si Justitie un denunt penal impotriva presedintelui Klaus Iohannis, in care acesta este acuzat de „comiterea infractiunii…

- Franța va prelungi perioada starii de urgența sanitara instituita la data de 24 martie pentru a lupta impotriva noului coronavirus cu inca doua luni, a anunțat simbata, ministrul Sanatații francez, Olivier Veran, citat de AFP. Potrivit unui proiect de lege propus simbata miniștrilor francezi, ridicarea…

- Ministrul francez al Sanatații, Olivier Veran, a declarat ca epidemia de coronavirus inca nu a atins varful cel mai inalt in Franta. Cat ar mai putea dura blocarea tarii, in aceste conditii.