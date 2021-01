Stiri pe aceeasi tema

- Foresta a deschis seria achizițiilor din intersezon cu transferul mijlocașului Yanis Zouaoui, in varsta de 22 de ani. Acesta are dubla cetațenie, franceza și algeriana, și a evoluat ultima oara pentru Sporting Club Toulon, formație de liga a patra din Hexagon. Zouaoui este un jucator pe care ...

- Institutiile de invatamant secundar din regiunea pariziana vor participa incepand de luni la o campanie masiva de testare rapida prin teste antigen, in cadrul unei operatiuni-pilot pentru personalul si elevii care vor participa pe baza de voluntariat, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.

- Bilantul deceselor de la inceputul pandemiei a ajuns in Italia la 42.953 de morti. Pentru a permite libera circulatie a cetatenilor au fost efectuate milioane de teste antigen rapide, model preluat si de alte tari, precum Marea Britanie, SUA si Slovacia, in timp ce Franta are la randul ei…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a facut astazi apel la inspectorii școlari sa intensifice monitorizarea lecțiilor online, pentru ca la minister „vin tot mai dese semnale“ de la elevi și parinți ca orele in sistem online nu se desfașoara, scrie hotnews . Potrivit acesteia, aproximativ un milion de…

- Premierul Ludovic Orban a spus, luni seara, dupa ce a discutat, in cadrul unei vizite oficiale in Franța, cu omologul sau francez, ca imediat ce se vor termina litigiile in instanța legate de corvetele multifunctionale „suntem gata sa semnam contractul”.Orban a vorbit despre subiectele discutate,…

- Numarul infecțiilor confirmate de coronavirus a depașit pragul de un milion vineri, a informat ministerul Sanatații din Franța, iar in ultimele 24 de ore au fost peste 42.000 de teste pozitive. Franța a devenit a șaptea țara din lume care a depașit pragul de un milion de persoane infectate cu noul coronavirus…

- Spania este prima țara din Uniunea Europeana care depașește pragul de un milion de infectari cu noul coronavirus. Franța se apropie și ea de aceasta cifra dramatica și se gandește la noi restricții. In Italia a fost atins un nou record al infectarilor intr-o singura zi, iar Cehia are cea mai accelerata…

- Echipa engleza Bristol Bears a cucerit Cupei Challenge la rugby, dupa ce a invins-o pe RC Toulon cu scorul de 32-19 (10-16), vineri seara, in finala desfasurata la Aix-en-Provence (Franta). Bristol si-a trecut in palmares primul sau trofeu european, gratie evolutiei remarcabile a lui Calum…