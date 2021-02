Stiri pe aceeasi tema

- E oficial: persoanele care au primit cursul complet de vaccinuri Covid-19 pot sari peste carantina standard de 14 zile dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate, atata timp cat raman asimptomatice, au recomandat oficialii din domeniul sanatații publice din SUA, citați de The Guardian. Centrele…

- Franța iși schimba strategia de imunizare și vrea sa dubleze intervalul intre cele doua doze de vaccin anti-Covid-19 din cauza intarzierilor aparute in procesul de livrare a serului, scrie digi24 . Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța (HAS) a anunțat sambata ca recomanda „extinderea la 6 saptamani…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a explicat cum se va face testarea COVID-19 in școli, in contexrtul in care autoritațile vor redeschide școlile pe 8 februarie. “Testele antigen rapid sunt relevante la persoanele care au simptome sugestive pentru COVID sau la contacti. La…

- Norvegia a inregistrat un total de 29 de decese la persoanele de peste 75 de ani care au primit prima doza de vaccin anti-Covid, iar oamenii de stiinta analizeaza cu atentie ce grupuri sa vizeze in programele nationale de imunizare, scrie Bloomberg, potrivit news.ro. S-au adaugat in ultima perioada…

- Guvernul a stabilit remuneratia pentru cei care vor vaccina anti-COVID populatia Romaniei in urmatoarele luni, medicii care vor lucra in afara programului de lucru urmand sa primeasca 90 de lei/ora, asistentii medicali – 45 de lei/ora si registratorii – 20 de lei/ora, a declarat, vineri, ministrul Sanatatii,…

- Deși in prezent nu exista dovezi medicale sau științifice care sa sugereze ca moartea doctorului Michael a fost declanșata de vaccin, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor efectueaza o investigație de rutina a incidentului, relateaza presa americana. Autoritațile sanitare investigheaza cazul…

- Deși așteptat cu multa nerabdare, crearea vaccinului anti-COVID intr-un timp poate prea scurt provoaca controverse și oarecare discrepanțe intre campaniile derulate in țarile care l-au cumparat. Deși au inceput un proces intens de imunizare impotriva COVID-19, țarile, in special cele europene, trateaza…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, intr-o conferința de presa, ca medicul militar Valeriu Gheorghița este coordonator al campaniei de vaccinare la nivel național anti-COVID-19. Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare. Valeriu Gheorghița este medic primar…