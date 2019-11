Stiri pe aceeasi tema

- Franta va introduce cote de lucratori imigranti din afara Uniunii Europene, a declarat marti ministrul muncii, Muriel Penicaud, o masura ceruta de multa vreme de partidele de dreapta, transmit Reuters si AFP.

- In ultimii 4 ani, DNA a primit 241 sesizari de la DLAF si OLAF privind suspiciuni de comitere a unor infractiuni impotriva intereselor financiare ale UE, iar, pe de alta parte, procurorii DNA au solicitat frecvent sprijinul DLAF in desfasurarea anchetelor deschise in aceasta materie. Precizarea…

- Conform Departamentului Reprezentantului pentru Comert Exterior al SUA (USTR), aceste taxe au intrat in vigoare vineri, la ora locala 00:01 (4:01 GMT). Taxarea exporturilor din UE a venit dupa decizia de la inceputul lunii octombrie a Organizatiei Mondiale a Comertului in favoarea SUA privind…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri ca țara sa „nu poate gazdui pe toata lumea”, în contextul noii abordari a Administrației sale referitoare la imigrație, informeaza Mediafax citând Al Jazeera.Saptamâna trecuta Macron a anunțat o înasprire…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit marti pe premierul Republicii Mali, Boubou Cisse, pentru a discuta despre cooperarea in domeniul securitatii, impotriva gruparilor jihadiste, care isi continua atacurile in pofida a mai mult de zece ani de interventie internationala, informeaza AFP. Aflat…

- La meciurile cu Spania și Malta, din preliminariile pentru Euro 2020, o parte a publicului a scandat împotriva ungurilor. Incidentul a fost comentat de Ladislaul Boloni, fost selecționer al României. "Lipsa totala de educație, îmi dau seama de ce suntem considerati tiganii Europei",…

- Guvernul francez va organiza o dezbatere privind politica in domeniul migratiei la 30 septembrie in Adunarea Nationala, a anuntat miercuri premierul Edouard Philippe, potrivit DPA, potrivit Agerpres.Dezbaterea a fost promisa prima data de presedintele Emmanuel Macron in aprilie ca parte a…