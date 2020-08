Franța vrea să includă sancțiuni privind statul de drept în bugetul de redresare Într-un interviu acordat duminica pentru Financial Times, ministrul francez al afacerilor europene Clément Beaune a declarat ca asistența de stimulare ar trebui sa fie condiționata, potrivit EUObserver.

&"Nu e posibil sa le explici cetațenilor francezi, polonezi, ungari și europeni ca putem avea solidaritate financiara în Europa fara a ne face griji cu privire la respectarea normelor elementare ale democrației, libertatea presei și drepturi egale&", a afirmat el.

Beaune a apreciat ca sancțiunile ar trebui sa presupuna consecințe deopotriva legale și financiare.

Declarațiile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

