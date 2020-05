Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul francez a decis sambata prelungirea cu doua luni, pana la 24 iulie, a starii de urgenta sanitara in vigoare pentru a lupta impotriva epidemiei de COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Olivier Veran, potrivit AFP. Introdusa 24 martie, starea de urgenta sanitara este prelungita deoarece ridicarea…

- Proiectul pentru care Guvernul vine sa-si angajeze raspunderea nu a fost consultat public, ba mai mult, are scopul de a izola Parlamentul. Situatia a fost creata artificial si intentionat, iar proiectul ascunde interese meschine, care nu au legatura cu starea de urgenta.

- Guvernul francez a comandat ''peste un miliard'' de masti sanitare, in special din China, pentru a face fata pandemiei de COVID-19, a anuntat sambata ministrul sanatatii Olivier Veran, in timp ce numarul cazurilor de coronavirus a ajuns in Franta la 37.575 si inca 319 decese au fost consemnate in…

- Ministrul Sanatații Olivier Veran a declarat ca este „foarte probabil” sa apara și alte cazuri de coronavirus in Franța, insa autoritațile iau toate masurile necesare pentru a se pregati de o eventuala epidemie, scrie Le Parisien, preluat de Mediafax. „Astazi, singurul pacient infectat in Franța este…