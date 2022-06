Franța vrea să aducă la aceeași masă Bulgaria și Macedonia de Nord Presedintele francez, Emmanuel Macron, s-a declarat luni pregatit sa primeasca la Paris, "cand va veni momentul", autoritatile Bulgariei si Macedoniei de Nord in vederea incheierii unui acord bilateral care sa permita deschiderea negocierilor pentru aderarea Skopje la UE, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

