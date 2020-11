Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni manifestau sambata in Franta impotriva unui articol controversat al unui proiect de lege privind „securitatea globala”, iar la Paris politistii au fost indemnati sa se comporte responsabil in timpul manifestatiilor, in urma difuzarii unei inregistrari video in care politisti bat salbatic…

- Politia franceza a tras cu gaze lacrimogene in timpul marsului de protest organizat sambata la Paris impotriva unui proiect de lege privind "securitatea globala", dupa ce protestatari au lansat artificii asupra efectivelor politiei, au ridicat baricade si au aruncat cu pietre, informeaza Reuters…

- Orasul Compiegne de langa Paris a fost luni scena unor ciocniri intre elevi de liceu si politie, pe fondul unor proteste legate de riscurile de sanatate presupuse de mentinerea deschisa a scolilor. Aproximativ 100 de elevi, care cereau inchiderea liceului, s-au batut cu forțele de ordine, au vandalizat…

- Politia ceha a facut uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa duminica impotriva unei manifestatii violente la Praga contra masurilor luate de guvern pentru limitarea raspandirii coronavirusului, scrie Agerpres.

- Autoritatile franceze au desfasurat un dispozitiv important de politisti la Paris, iar fortele de ordine au folosit gaze lacrimogene, sambata, la revenirea miscarii de protest a “vestelor galbene”, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Sute de manifestanti s-au strans in doua piete din Paris pentru…

- Imaginile cu vandalizarea Arcului de Trumf din Paris de catre „vestele galbene” au facut inconjurul lumii in decembrie 2018. Saptesprezece persoane vor fi aduse in justitie, relateaza AFP, citata de Agerpres.