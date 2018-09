Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a insistat joi ca, in opinia sa, premierul ungar Viktor Orban si vicepremierul italian Matteo Salvini creeaza o 'linie de fractura' in Uniunea Europeana, liderul de la Elysee criticand 'viziunea nationalista' a acestor doi politicieni, viziune opusa celei sustinute…

- "Nu trebuie sa reproducem acest teatru al umbrelor si al diviziunilor care mai mult ne-a slabit decat ne-a facut sa mergem inainte", a declarat Macron in fata ambasadorilor Frantei reuniti la Paris.Ultimul summit G7 din iunie din Canada s-a incheiat cu un fiasco, cand presedintele american…

- Guvernul din Gibraltar a anuntat luni ca va retrage navei Aquarius pavilionul sau, dupa ce i-a cerut sa-si suspende activitatile de salvare pentru care nu este inregistrata pe teritoriul britanic, informeaza AFP. Inregistrata in 2009 in Gibraltar ca nava de cercetare (survey vessel), Aquarius opereaza…

- Nava umanitara Aquarius, aflata in centrul unei furtuni diplomatice in luna iunie, a salvat vineri dimineata 25 de migranti in largul Libiei, relansand dezbaterea privind portul in care ii va debarca, transmite AFP. Cei 25 de migranti - 19 barbati si sase femei - se aflau intr-o mica barca din lemn,…

- Peste 600 de imigranti s-au inecat in Marea Mediterana in ultimele patru saptamani, anunta organizatiile Medici fara Frontiere si SOS Mediterranee, care denunta blocarea navelor de salvare de catre statele europene, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax. "Aceste tragedii…

- 204 persoane au murit in ultimele zile pe ambarcatiuni nesigure ale contrabandistilor, dintre care 103 si-au pierdut viata vineri intr-un naufragiu, iar alti 100 au murit duminica dupa ce barca pneumatica pe care se aflau s-a scufundat la est de Tripoli, 41 de persoane fiind salvate. "Exista…

- Organizatia Medici fara Frontiere (MSF), care a inchiriat nava Aquarius impreuna cu SOS Mediterana, a denuntat "tratamentul degradant" la care au fost supusi migrantii salvati in largul Libiei, acestia fiind obligati sa parcurga o calatorie de o saptamana pentru a ajunge duminica in Spania dupa ce…