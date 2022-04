Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, acest convoi, din care fac parte 100 de pompieri francezi, va transporta: 12 masini de pompieri si 12 autospeciale de interventie, 4 camioane cu 50 de tone de echipamente, in special echipamente de inalta tehnologie de cautare si salvare si materiale de stingere a incendiilor,…

- Agentia FRONTEX detaseaza in Romania peste 150 de politisti de frontiera pentru a suplimenta personalul la granita cu Ucraina si Republica Moldova. Totodata vor fi trimise si 60 de camere de supraveghere si 45 autovehicule de patrulare si tehnica pentru supraveghere aeriana.

- Guvernul Romaniei trimite o a doua tranșa de ajutoare catre Ucraina, in valoare de 3 milioane de euro. Aceasta consta in combustibil, veste antiglonț, caști, muniție, alimente, apa și medicamente.

- Șeful Statului Major al armatelor franceze, generalul Thierry Burkhard, a anunțat, sambata, ca țara sa va trimite in Romania aproximativ 500 de soldați și vehicule blindate, in cadrul NATO, relateaza AFP, citat de News.ro.„NATO a decis sa-si consolideze prezenta, sa transmita un semnal foarte clar de…

- Romania trimite medicamente si materiale sanitare Ucrainei Foto arhiva RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - România va trimite mâine, spre Ucraina, 15.000 de pachete de analgezice, antiinflamatoare și antibiotice, de asemenea, 840 litri de dezinfectant pentru mâini, ca parte…

- „Salut decizia presedintelui Emmanuel Macron, care a anuntat ca Franta este pregatita sa contribuie cu trupe NATO pe teritoriul Romaniei. Anuntul a fost facut in fata sefilor militari dintr-un comandament de langa Strasbourg, potrivit colegei noastre din grupul Renew Europe Nathalie Loiseau, care a…