Stiri pe aceeasi tema

- Peste 7.400 de rachete au fost lansate de teroriști, iar sistemul Iron Dome a interceptat doar 1.100 dintre acestea. Din numarul uriaș de rachete, aproape 600 au fost lansari eșuate in care proiectilele au cazut imediat dupa lansare, așa cum a fost in cazul spitalului din Gaza.Gaza tonight. Journalists…

- Ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba a declarat joi ca SUA au fost de acord sa furnizeze Kievului rachete de atac cu raza lunga ATACMS „cu regularitate”, anunțul sau venind la doar doua zile dupa ce Kievul a confirmat ca le-a folosit pentru prima oara, relateaza Reuters. Casa Alba a confirmat…

- Ministrul francez de interne, Gerald Darmanin, a ordonat joi interzicerea protestelor pro-palestiniene in conditiile in care exista riscul ca acestea sa „genereze tulburari ale ordinii publice”, ce pot conduce la arestari, scrie Agerpres. Ministrul de interne a transmis acest ordin printr-o scrisoare…

- Ministrul spaniol al Agriculturii, Luis Puchades, a declarat luni ca interzicerea unilaterala a importurilor de cereale ucrainene de catre orice stat membru UE pare ilegala, in timp ce Franta sustine ca miza este solidaritatea europeana, transmite Reuters.Vorbind inaintea planificatei intalniri a…

- Franta va accelera reducerea datoriei sale, in timp ce mentine politica sa de scadere a impozitelor pentru gospodarii si companii, a afirmat joi ministrul de Finante, Bruno Le Maire, transmite Reuters.Statul francez trebuie sa reduca cheltuielile publice, a adaugat oficialul confirmand ca se va renunta…

- Legenda stelista Marius Lacatuș a reacționat la auzul veștii ca FCSB va evolua din nou in Ghencea, in derby-ul cu Universitatea Craiova de pe 2 septembrie. Intr-un exercițiu de imaginație, „Fiara” susține ca, in cazul in care ar fi fost ministrul Apararii, ar fi facut totul pentru a bloca accesul clubului…

- Un militar francez a murit duminica in Irak, au anunțat autoritațile din Franța, potrivit Reuters.Un militar din Franța a murit in Irak, unde era detașat intr-o misiune de antrenament, a anunțat guvernul francez, conform mediafax. „Nicolas Latourte și-a pierdut viața la datorie", a declarat…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a inspectat indepartatele garnizoane arctice ale Flotei de Nord, a anuntat sambata ministerul de resort de la Moscova, in timp ce un detasament de nave de razboi a fost trimis in Oceanul Arctic pentru a indeplini sarcini, transmite Reuters, conform Agerpres.Soigu…