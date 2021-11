Franța va relansa construcția de reactoare nucleare Franta va relansa constructia de reactoare nucleare pentru a-și asigura independenta energetica si pentru a indeplini obiectivele climatice, a anuntat presedintele Emmanuel Macron. “Pentru a garanta independenta energetica a Frantei, pentru a garanta aprovizionarea electrica a tarii noastre si a ne atinge obiectivele, in special neutralitatea carbonului in 2050, vom relansa, pentru prima data de decenii, relansarea constructiei de reactoare nucleare in tara noastra si vom continua dezvoltarea de energii regenerabile”, a declarat presedintele francez intr-un discurs difuzat de televiziune, difuzat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

