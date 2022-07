Franţa va plăti 9,7 miliarde de euro pentru a prelua controlul integral al grupului de utilităţi EDF Guvernul de la Paris ofera 12 euro pe actiune, pentru a prelua controlul integral al grupului de utilitati Electricite de France SA (EDF), intr-o oferta de preluare in valoare de 9,7 miliarde de euro care-i da mana libera pentru a conduce compania, ce se confrunta cu criza energiei din Europa, transmite Reuters. Ministerul de Finante a precizat ca pretul reprezinta o prima de 53% fata de pretul actiunilor EDF la inchiderea sedintei bursiere din 5 iulie, cu o zi inainte ca Executivul sa anunte intentia de nationalizare a celui mai mare operator de energie nucleara din Europa. Statul este deja cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

