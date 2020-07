Franța va permite medicilor să încalce confidențialitatea doctor-pacient pentru a reclama violența domestică Parlamentul francez a adoptat o lege care le permite medicilor sa încalce confidențialitatea doctor-pacient și sa semnaleze autoritaților cazurile suspectate de violența domestica, relateaza Euronews.



Potrivit datelor guvernamentale 128 de femei și 21 de barbați au fost uciși de catre partenerul lor sau un fost partener în Franța în 2018.



ONG-ul &"Feminicides par compagnons ou ex&" (Femiciduri de catre partener sau fost) a numarat 150 de astfel de crime în 2019 iar în cursul acestui an 53 de femei au fost ucise de catre un partener potrivit datelor organizației.



