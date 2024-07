Stiri pe aceeasi tema

- Franta mobilizeaza 30.000 de politisti in seara de duminica, pe fondul temerilor ca rezultatele alegerilor ar putea provoca violente, informeaza Rador Radio Romania.Ministrul de Interne francez a anuntat ca va mobiliza 30.

- Ana Maria Barbosu, Sabrina Maneca Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarta si Andreea Preda sunt cele cinci gimnaste care vor face parte din echipa Romaniei la Paris. Andrei Muntean este singurul gimnast care merge in Franța. Echipa feminina de gimnastica a Romaniei va fi prezenta la Jocurile Olimpice…

- Jandarmeria Bucuresti anunta ca la finalul partidei Romania – Bulgaria s-au aplicat patru sanctiuni contraventionale, dintre care una societatii de paza si protectie, informeaza News.ro.Cele patru sanctiuni sunt in valoare totala de 4.000 de lei.

- Presedintele rus Vladimir Putin a lasat sa se inteleaga ca nu va respecta armistitiul olimpic si va continua razboiul din Ucraina pe durata Olimpiadei de vara de la Paris, contrar dorintei omologului sau francez Emmanuel Macron, a relatat AFP, preluata de news.ro.„Aceste principii olimpice, inclusiv…

- Procesul prin care Paul de Romania va fi sau nu predat autoritaților romane va incepe pe 14 mai in Malta, acolo unde fugarul a fost prins acum aproape doua saptamani, au declarat joi, 9 mai, surse judiciare pentru Libertatea.Ministerul Justiției a trimis deja instanței din Malta informații despre condițiile…

- „La situation internationale necessite plus que jamais ce dialogue euro-chinois” Emmanuel Macron recoit le president chinois Xi Jinping a l’Elysee — BFMTV (@BFMTV) Emmanuel Macron, care a avut in prealabil discutii cu cancelarul german Olaf Scholz, intentioneaza sa pledeze pentru „reciprocitate” comerciala…

- Ministrul de externe al Frantei Stephane Sejourne a cerut Israelului sa isi faca publica pozitia fata de o propunere pe care i-a impartasit-o, menita sa dezamorseze tensiunile dintre Israel si Hezbollah-ul libanez .... The post SOLICITARE DE LA PARIS Franța solicita Israelului sa-și exprime public poziția…

- Proteste violente in mai multe orase din Franta. Zeci de persoane au fost arestate, miercuri, in timpul manifestatilor de 1 Mai la Paris si Lyon, dupa ce mai multe grupuri de anarhisti au incercat sa deturneze marsul pasnic la care participa mii de membri ai sindicatelor. De asemenea, in orasul Nantes…