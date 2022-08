Stiri pe aceeasi tema

- Marine Le Pen, finalista ultimelor alegeri prezidențiale din Franța, a cerut marți renunțarea la sancțiunile impotriva Moscovei. Pentru ea, Europa este mult mai victima a acestor sancțiuni decat Rusia. Marine Le Pen a cerut marți renunțarea la sancțiunile impotriva Rusiei, decise in urma razboiului…

- Una dintre zilele revolutionare de la Paris si acum o sarbatoare nationala, 14 iulie („Ziua Bastiliei”) este sarbatorita cu parade militare solemne, dansuri si spectacole cu artificii. Caderea Bastiliei din 14 iulie 1789 este comemorata in Franta de mai b

- Francezii ar trebui sa inceapa din nou sa poarte maști in zonele aglomerate, in special in transportul public, in condițiile in care ‘ara trebuie sa faca fața unui nou val de infecții cu COVID-19 alimentat de noi variante ale bolii, a declarat ministrul sanatații, Brigitte Bourguignon. „Nu spun ca ar…

- Francezii trebuie sa iși reduca consumul de energie, ceea ce va permite țarii sa recupereze marja de manevra și sa faca fața viitoarelor varfuri de consum, au spus șefii companiilor energetice Total, EDF și Engie intr-un articol publicat in Journal du Dimanche. Referindu-se la scaderea brusca a livrarilor…

- Francezii merg astazi din nou la vot pentru a-si alege reprezentantii din viitoarea Adunare Nationala. Saptamana trecuta, in primul tur, prezenta a fost sub asteptari: aproape 53% dintre francezii inscrisi pe listele electorale nu au votat.

- Francezii voteaza, duminica,in al doilea tur al alegerilor legislative franceze din 2022. Potrivit ultimelor sondaje, coalitia prezidentiala Ensemble! ar putea iesi pe primul loc la aceste alegeri, in fata celor de la Nupes, condusa de Jean-Luc Melenchon. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Francezii merg duminica la vot pentru turul al doilea al alegerilor legislative, al caror rezultat va creiona marja de manevra a presedintelui reales, Emmanuel Macron, pentru urmatorii cinci ani, impotriva unei stangi unite, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina și pana acum, peste 20 de jurnaliști au fost uciși in razboiul ordonat de Vladimir Putin, potrivit Asociației Jurnaliștilor Ucraineni. Cea mai recenta tragedie a avut loc luni, dupa ce un jurnalist francez a fost ucis ca urmare a faptului ca mașina care mergea…