Stiri pe aceeasi tema

- Disney s-a asociat cu o duzina de creatori de pe continentul african pentru a produce o serie de scurtmetraje animate, "Kizazi Moto: Generation Fire", ce va fi difuzata la nivel mondial pe platforma sa de streaming, Disney+, la sfarsitul anului 2022, a anuntat compania, joi, in timpul celei de-a…

- O retea de traficanti de puiet de anghila intre Franta si Asia, unde acesta este vandut la mare pret, a fost destructurata dupa ce exportase peste 46 de tone, in valoare de 18,5 milioane de euro, din aceasta specie amenintata, transmite AFP. Ancheta, desfasurata timp de patru ani de serviciul…

- Ecosistemele smart home iși fac prezența din ce in ce mai simțita in casele noastre, fie ca vorbim aici doar de cateva becuri sau prize inteligente fie ca ne indreptam și mai mult spre segmentul „enthusiast”, acolo unde discutam despre aspiratoare inteligente, mașini de spalat, chiar și frigidere. Ideea…

- LUNCAVITA – Copiii din acest sat nu mai au acces de sase ani la serviciile unei biblioteci publice. Asta pentru ca, in 2015, edificiul existent a ars in urma unui incendiu, insa acum se incearca reinfiintarea lui, autoritatile locale aproband deja cei 5.000 de lei necesari! „Cine are carte, are parte.…

- Autoritatile locale sustin ca in Craiova exista terenuri disponibile pentru investitori iar orasul este unul dintre cele mai atractive pentru investitori, mai ales pentru furnizorii Ford, informeaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al Primariei Craiova, primarul Olguta Vasilescu, presedintele…

- In urma acordului, verizon va pastra o participatie de 10% la compania de media, care va purta numele simplu Yahoo. In cadrul vanzarii, brtanduri online ale fostelor Yahoo si AOL, cum ar fi TechCrunch, Yahoo Finance si Engadget vor fi transferate Apollo la evaluari mult mai mici comparativ cu acum cativa…

- Conducerea Bursei de Valori Bucuresti (BVB) isi doreste sa aiba mai multi investitori care sa investeasca in companiile locale, a declarat, joi, presedintele BVB, Radu Hanga, intr-o videoconferinta pe tema antreprenoriatului feminin. "Practic, pentru a deveni bancabil, pentru a deveni…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis a declarat ca viitoarele certificate digitale propuse de Comisia Europeana ar trebui utilizate numai in scopuri medicale si sa nu creeze discriminari intre cetatenii UE ori sa le afecteze libertatea de miscare in spatiul european. Declaratia a fost facuta la o reuniune…