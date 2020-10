Franța va intra într-o nouă stare de urgență Guvernul francez a restabilit miercuri prin decret starea de urgenta sanitara incepand de vineri 17 octombrie, la miezul noptii, pe intreg teritoriul tarii din cauza agravarii epidemiei de COVID -19, relateaza AFP. Acest anunt apare chiar inaintea unui discurs pe care presedintele Frantei Emmanuel Macron il va rosti la ora locala 20.00 si in cadrul caruia, potrivit unor surse apropiate, ar trebui sa anunte restrictii in mai multe orase mari din tara, unde epidemia se extinde. Aceste restrictii – o ”inchidere nocturna”, asa cum o numesc unele surse – ar putea fi impuse de la 21:00 (19:00 GMT) pana… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

