Franta va gazdui circa 80 de refugiati de pe nava umanitara Aquarius si 52 de pe Lifeline, a declarat marti Pascal Brice, directorul Oficiului francez pentru protectia refugiatilor si apatrizilor (Ofpra), relateaza AFP.



Majoritatea refugiatilor sunt, in ambele cazuri, proveniti din "Eritreea si Sudan" si indeplinesc criteriile de azil, a declarat Pascal Brice. Ei urmeaza sa ajunga "rapid" in Franta unde in scurt timp vor primi statutul de refugiati.



Criticata pentru ca nu s-a oferit sa-si deschida porturile pentru navele aflate in primejdie, in baza regulii privind Dreptul…