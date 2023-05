Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Republicii Moldova la Campionatul European de Lupte Greco-romane a caștigat argintul. Precum informeaza Ministerul Educației, trofeul aparține Maestrului Emerit al Sportului, Victor Ciobanu. Sportivul a obținut medalia de argint in categoria de pana la 60 de kilograme in cadrul Campionatului…

- O companie chineza va deschide o linie de productie pentru piese si componente auto intr-un parc tehnologic din comuna Bacia, in apropiere de orasul Simeria, investitia urmand sa genereze aproximativ 400 de locuri de munca, a anuntat miercuri Consiliul Judetean (CJ) Hunedoara.

- Un puternic grup internațional, prezent deja de mai mulți ani in Timiș cu o fabrica, a anunțat ca va deschide la Timișoara un hub in domeniul dezvoltarii de software, specializat in dezvoltarea platformelor automate in manipularea lichidelor. Compania, lider mondial in manipularea lichidelor, este prezenta…

- Fabrica urmeaza sa fie finalizata in august, iar producerea primului Fiat 500 este asteptata pana la sfarsitul acestui an. Pana in 2026, noua fabrica ar trebui sa creeze aproape 2.000 de locuri de munca la nivel local si sa aiba o capacitate de 90.000 de vehicule pe an. Stellantis a anuntat in februarie…

- Unilever a anuntat o investitie de 20 de milioane de euro intr-o noua fabrica de produse de ingrijire personala, in regiunea Kiev din Ucraina. Constructia va incepe anul acesta, fabrica urmand sa fie inaugurata in 2024. ”Unilever a anuntat astazi o investitie de 20 de milioane de euro intr-o noua unitate…

- Ca un preambul al primului eveniment teatral european major al Capitalei Europene a Culturii – BROS de Romeo Castellucci – Naționalul timișorean iese din cadrul convenției teatrale consacrate și deschide un drum nou, in lucrul cu oameni din afara sferei sale profesionale, intr-o formula de implicare…

- In faza initiala, acest proiect mai amplu va avea o capacitate de 2 GW, iar la finalizarea integrarii complete a fluxurilor de productie in Romania va atinge 10 GW, ceea ce reprezinta o treime din necesarul european. Reprezentantii companiei au confirmat ca vor operationaliza prima faza in acest an,…

- ​Foxconn, cel mai mare producator mondial de electronice, iși va continua expansiunea in India și vrea sa construiasca o fabrica de 700 milioane dolari, unitate ce ar putea duce la crearea a 100.000 de locuri de munca. Ar urma sa produca pentru Apple, ca parte a strategiei companiei de a gasi alte țari…