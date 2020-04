Franţa va decide la finalul lunii mai când redeschide barurile şi restaurantele Franta va decide catre finalul lunii mai de la ce data barurile si restaurantele se vor putea redeschide, a anuntat vineri ministrul francez al finantelor Bruno Le Maire, in contextul in care guvernul de la Paris pregateste relaxarea de la 11 mai a restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii COVID-19, relateaza Reuters. Barurile si restaurantele din Franta au fost inchise pe 14 martie, cu trei zile inaintea intrarii in vigoare a unei interdictii de circulatie a persoanelor. ''Nimic nu ar fi mai rau decat sa facem o redeschidere pripita care apoi ne-ar forta sa inchidem din nou. Ar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in Franta a ajuns la 19.718, dupa anuntarea a 395 de morti sambata, in contextul in care ritmul cresterii numarului de decese a continuat sa incetineasca, iar numarul de persoane aflate la terapie intensiva a scazut, informeaza Reuters, citata de Agerpres.Citeste…

- Diferendul pe tema coronavirusului dintre Paris si Beijing a luat amploare miercuri, cand mai multi senatori francezi s-au declarat revoltati de pastrarea unui articol cu informatii false si acuzator la adresa Occidentului pe site-ul Ambasadei Chinei in Franta, relateaza Reuters.

- Ministrii europeni de Finante ar urma sa-si depaseasca marti divergentele de opinie si sa cada de acord cu privire la primele masuri economice comune in fata pandemiei de coronavirus, chiar daca aceste prime masuri nu vor fi atat de ambitioase pe cat sperau autoritatile de la Paris, Roma si Madrid,…

- Masurile luate de autoritatile din Romania s-au adaptat in mare parte trendului din UE, in multe cazuri chiar adoptand decizii inaintea altor state. Unele tari au facut insa pasi suplimentari, care ar putea limita si mai mult efectele pandemiei de coronavirus.De exemplu, declararea starii de urgenta…

- Grupul francez de marci de lux LVMH a anuntat duminica aceasta ca va produce in fabricile sale din Franta de parfumuri si cosmetice geluri dezinfectante pe care le va dona spitalelor nationale, pentru a combate extinderea coronavirusului. "Toate unitatile de productie de marci de parfumuri…

- Premierul francez Edouard Philippe a anuntat sâmbata ca Franta va închide toate magazinele neesentiale pentru a putea opri raspândirea coronavirusului. Ordinul se aplica restaurantelor, cafenelelor, teatrelor si cluburilor, a spus Philippe, citat de CNBC. Magazinele…

- Premierul francez a dispus inchiderea, de duminica, a tuturor barurilor, restaurantelor și magazinelor neesențiale din toata țara, in lupta impotriva epidemiei de coronavirus. Premierul francez a ordonat...

- Mai mulți membri ai Parlamentului francez au adresat intrebari și ingrijorari guvernului din Paris legate de o problema cu motoare prezente pe Renault, Dacia, Nissan și Mercedes. Ministrul francez al economiei și finanțelor a trimis cazul la autoritatea pentru concurența, insa o asociație de consumatori…