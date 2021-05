Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a ales o cladire din Suresnes, o suburbie la vest de Paris, ca amplasament al primului muzeu memorial al victimelor terorismului, a anuntat marti Palatul Elysee, citat de AFP.

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat vineri ca toate persoanele de 18 ani sau mai mult din Franța se vor putea vaccina anti-COVID incepand de la 15 iunie. Liderul a precizat ca adolescenții care fac parte și din categoriile vulnerabile se pot imuniza incepand din acest weekend, informeaza…

- Franta se pregateste de o relaxare progresiva a masurilor restrictive, care va fi aplicata in patru etape in urmatoarele doua luni, a anuntat presedintele Emmanuel Macron intr-un interviu acordat presei regionale aparut in ziarele din aceasta dimineata. Chiar daca situatia epidemica s-a ameliorat, atat…

- Guvernul de la Paris a amenințat ca ii va pedepsi pe militarii activi care au semnat o scrisoare deschisa in care 20 de generali in retragere il avertizeaza pe Emmanuel Macron ca țara se indreapta spre „razboi civil”, acuza pericolul „islamismului și hoardelor suburbane” și sugereaza o posibila intervenție…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat vineri pregatit de discutii in patru, cu Franta, Germania si Rusia (”formatul Normanda”), cu omologul sau rus Vladimir Putin, in vederea unei calmari a tensiunilor cauzate de comasarea a zeci de mii de militari rusi la frontiera ucraineano-rusa,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat miercuri seara extinderea masurilor de carantina pana in data de 2 mai și inchiderea școlilor timp de trei saptamani, pe intreg teritoriul țarii, invocand ingrijorarile provocate de cel de-al treilea val al pandemiei.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a prezidat joi dimineata o ceremonie la Domul Invalizilor din Paris cu ocazia Zilei de comemorare a victimelor terorismului, ducandu-se apoi la o intalnire cu Michel Catalano, patronul unei imprimerii luat ostatic de fratii Kouachi in 2015, relateaza AFP. Inconjurat…

- Numirea lui Mario Draghi în funcția de premier al Italiei cu sprijinul majoritații, daca nu al tuturor, partidelor politice a fost salutata ca o veste buna pentru Italia și pentru UE. E o veste buna și pentru președintele Emmanuel Macron.Conducatorul Franței primește astfel un partener…