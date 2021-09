Franţa va aplica de săptămâna viitoare noi măsuri de combatere a epidemiei de coronavirus Franta, care se afla printre tarile europene fruntase la vaccinare, cu peste 80% din populatia de peste 12 ani vaccinata, se pregateste sa aplice de saptamana viitoare noi masuri de combatere a epidemiei. Franta mai are foarte putin pana sa atinga cifra de 50 de milioane de cetateni vaccinati impotriva COVID-19, dintr-un total de 67 de milioane de locuitori. In lunile de vacanta, iulie si august, vaccinarea s-a mentinut la cote destul de importante, in jurul la 400 – 500 de mii de injectii administrate zilnic, odata cu introducerea obligativitatii de a prezenta permisul sanitar la intrarea in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

