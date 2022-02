Stiri pe aceeasi tema

- In contextul in care Rusia continua atacurile impotriva Ucrainei, iar razboiul de abia acum incepe, președintele Franței a anunțat ca va accelera dislocarea de militari pe teritoriul Romaniei, in cadrul NATO. Presedintele Emmanuel Macron a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta va accelera desfasurarea…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat, vineri, la Bruxelles, ca Franta va trimite un nou contingent in Estonia și va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO. Acesta este raspunsul francezilor la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP. “Franta va continua sa indeplineasca…

- Presedintele Emmanuel Macron a anuntat vineri, la Bruxelles, ca Franta va accelera desfasurarea de militari in Romania, in cadrul NATO, ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre armata rusa, transmite AFP.

- Klaus Iohannis se afla la Bruxelles, unde participa la reuniunea informala a Consiliului European pe tema ultimelor evolutii privind situatia de securitate de la granitele Ucrainei. Iohannis ii transmite Rusiei ca Romania și colegele din NATO și UE sunt gata sa reacționeze, in cazul unui atac. ”O intalnire…

- Astazi, seful statului va lua parte la reuniunea informala a Consiliului European, iar apoi la Summitul UE - UA, care se va desfasura si vineri.Potrivit Administratiei Prezidentiale, participarea sefului statului la Summitul Uniunea Europeana - Uniunea Africana se inscrie in seria demersurilor intreprinse…

- Posibila trimitere de trupe suplimentare NATO in Romania, vehiculata miercuri de Joe Biden și Emmanuel Macron, semnalizeaza „angajamentul Occidentului pentru Romania ca aliat și partener strategic”, spune pentru Libertatea Marius Ghincea, expert in relații internaționale, in contextul crizei majore…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat ca Franta este dispusa sa aduca trupe pe teritoriul Romaniei in cadrul misiunilor NATO. Vestea a fost data de europarlamentarul francez Natalie Loiseanu.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a anuntat, miercuri, ca Franta este dispusa sa aduca trupe pe teritoriul Romaniei in cadrul misiunilor NATO, potrivit digi24. Anuntul a fost facut de europarlamentarul francez Natalie Loiseau.„In aceasta seara Emmanuel Macron a anuntat disponibilitatea Frantei…