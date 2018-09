Stiri pe aceeasi tema

- Productia de vin a Frantei ar arma sa atinga 46,1 milioane hectolitri in acest an, in crestere cu 25% comparativ cu cea catastrofala din 2017, a anuntat vineri Ministerul Agriculturii, transmite AFP, informeaza AGERPRES . Chiar daca mana vitei de vie a provocat unele pierderi, “canicula nu pare sa fi…

- "A trecut mai mult de o zi și autoritațile tot nu reușesc sa explice in mod clar motivul legal pentru care un cetațean roman a fost luat de pe strada, dus la poliție intr-un cor de semnale luminoase și acustice și ținut in camera de interogatoriu cateva ore alaturi de copilul sau. Mie, chestiunea…

- Banca Centrala Europeana a avertizat statele din zona euro sa utilizeze actuala faza de expansiune economica pentru a-si reduce nivelul datoriilor, in caz contrar riscand sa submineze moneda unica si eforturile politice de consolidare a blocului comunitar. "Recenta volatilitate de pe pietele…

- Presedintele Comisiei pentru Legile Justitiei, Florin Iordache (PSD), a declarat, joi, ca cele 12 state partenere nu ar trebui sa aiba "niciun motiv de ingrijorare", afirmand ca, in prezent, Codul Penal este in dezbatere, dar a dat asigurari ca lupta anticoruptie va continua. "Inteleg ca a…

- Tunisianul Makrem Missaoui, cel mai bun portar de la Cupa Africii 2018, a semnat un contract cu Dinamo Bucuresti, campioana nationala la handbal masculin, potrivit paginii de Facebook a clubului. Missaoui are 37 de ani si a cucerit medalia de campion al Africii anul acesta, iar la Campionatul Mondial…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a denuntat, joi, ascensiunea atitudinilor nationaliste si populiste, o forma de "lepra care se raspandeste" in Europa, atragand riposta liderilor partidelor radicale din Italia, care au denuntat "ipocrizia" Parisului. "Se raspandeste lepra in Europa -…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a indemnat Italia, Franta si Spania sa caute ''solutii pragmatice'' in materie de migratie, a declarat joi purtatorul sau de cuvant, dupa ce Roma a refuzat sa autorizeze acostarea unei nave cu sute de migranti salvati in weekendul…