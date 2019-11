Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea Frantei in Bulgaria, Florence Robine, a fost convocata luni la MAE bulgar in urma unui interviu recent in care presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a spus ca el prefera mai degraba migrantii care vin legal din state precum Guineea sau Coasta de Fildes decat grupurile de infractori bulgari…

- Candidata Franței la Comisia Europeana, Sylvie Goulard, a exclus marți o demisie automata din executivul european daca este pusa sub acuzare în dosarul angajarilor fictive ale asistenților eurodeputaților MoDem, potrivit unui document obținut de AFP."Daca voi fi confruntata cu decizii…

- Partidul Popular European (PPE) insista asupra candidaturii Sylviei Goulard, acuzata de fapte de corupție, care ar trebui sa fie din nou audiata pentru confirmare in Parlamentul European. Potrivit celor de la Politico, orice eșec in confirmarea lui Goulard, fost eurodeputat susținut Renew…

- Fostul lider al extremei drepte franceze Jean-Marie Le Pen a fost inculpat vineri pentru "deturnare de fonduri publice" si "complicitate" la acest delict in dosarul angajarilor fictive ale partidului sau, fosta formatiune Frontul National (FN), la Parlamentul

- Presedintele Adunarii Generale din Franta, Richard Ferrand, aliat apropiat al sefului statului, Emmanuel Macron, a fost inculpat în noaptea de miercuri spre joi, la Lille, pentru "obtinere ilegala de beneficii", într-un caz de favoritism

- Acest caz, cunoscut si ca 'Mutuelles de Bretagne', dupa numele companiei, l-a determinat pe Ferrand sa paraseasca guvernul in iunie 2017. Publicatia de satira Le Canard enchaine a dezvaluit ca in 2011 Mutuelles de Bretagne, pe care Ferrand o conducea atunci, a decis sa inchirieze spatii comerciale…

- Parlamentul European a informat vineri, prin biroul de presa, ca a inchis dosarul privind presupuse angajari fictive, in care era implicata Sylvie Goulard, propusa de Franta pentru un post de comisar european, transmite AFP."Cazul din Parlamentul European este inchis. Au fost observate nereguli…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a propus-o miercuri pe Sylvie Goulard, fost ministru si europarlamentar, sa faca parte din viitoarea Comisie Europeana, a anuntat miercuri Palatul Elysee, potrivit AFP. Sylvie Goulard, in varsta de 54 de ani, fost europarlamentar din partea grupului…