Stiri pe aceeasi tema

- Recunoștința statului francez pentru doi romani. Printr-un decret semnat de președintele Emmanuel Macron, doi romani devin Cavaleri ai Ordinului Național al Meritului. Radu Lupescu, medic anestezist – reanimator din Strasbourg și scriitorul Matei Vișniec, originar din Bucovina, primesc aceasta importanta…

- Președintele francez Emmanuel Macron este alaturi de soția sa Brigitte la Fort de Brégançon, locul oficial de vacanța al șefului statului din sudul Franței, dupa o infectare cu noul coronavirus, a declarat sâmbata Palatul Elysee, relateaza AFP.Șeful statului, care a petrecut…

- Liderul francez se va izola pentru șapte zile și va continua sa lucreze, a precizat joi Palatul Elysee.Emmanuel Macron a fost testat pozitiv pentru COVID, dupa ce a dezvoltat simptome specifice, a anunțat joi președinția franceza.Palatul Elysee a anunțat ca Macron iși va continua activitatea, dar se…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca nu va condiționa vânzarea de arme catre Cairo de drepturile omului deoarece nu vrea sa slabeasca abilitatea Egiptului de a combate terorismul în regiune, relateaza ReutersAmbele state, care au îngrijorari comune privind…

- Presedintele chinez Xi Jinping a transmis "condoleante profunde" omologului sau francez Emmanuel Macron dupa moartea fostului sef de stat Valery Giscard d'Estaing, a transmis vineri televiziunea de stat, conform AFP, potrivit AGERPRES. Fostul presedinte a fost "un om de stat francez remarcabil…

- Președintele cedeaza în fața dreptei printr-o noua lege de securitate.Saptamâna aceasta, când poliția franceza a desființat prin forța o tabara provizorie construita de imigranți și activiști în centrul Parisului, batându-i pe locatari și bruscând un jurnalist,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron i-a cerut ministrului sau de Interne Gerald Darmanin sa se deplaseze saptamana aceasta la Tunis pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului, dupa atacul sangeros comis joi la Nisa (sudul Frantei) al carui autor presupus este un tunisian de 21 de ani, relateaza…

- ”La fel cum in Franta unii spun «nu cumparati marci turcesti», ma adresez aici natiunii mele: mai ales nu dati atentie marcilor frantuzesti, nu le cumparati”, a indemnat Erdogan intr-un discurs, la Ankara. Turkey’s President Erdogan calls for boycott of French products, responding in kind to France…