Franța: Un bărbat care a înjunghiat trecători în apropiere de Paris a fost "neutralizat" Un barbat care a înjunghiat trecatori în apropiere de Paris a fost "neutralizat", a anunțat prefectura poliției, citata de AFP. Atacatorul a murit, iar patru persoane ar fi fost ranite, dintre care una s-ar afla în stare grava.



Atacatorul a fost împușcat de poliție în orașul Villejuif, care se afla la 7 km de Paris și a murit la scurt timp din cauza ranilor, potrivit BFMTV.



Sursa articol: hotnews.ro

