Franţa: Un bărbat, arestat după 27.000 de apeluri telefonice la poliţie şi jandarmerie Un barbat in varsta de 47 de ani a fost arestat in apropiere de Lyon, estul Frantei, sub suspiciunea ca ar fi hartuit membri ai politiei si ai jandarmeriei, in special femei, cu aproximativ 27.000 de apeluri telefonice efectuate intre aprilie si mai, a informat vineri politia, relateaza AFP. "Foarte cunoscut" justitiei "pentru fapte similare", individul a fost localizat intr-un hotel de la periferia orasului Lyon, unde a fost arestat miercuri dimineata. Intre 7 aprilie si 18 mai, barbatul ar fi apelat 14 servicii ale politiei sau jandarmeriei de pe teritoriul national, facand in special "observatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

