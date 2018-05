Stiri pe aceeasi tema

- Atac cu cuțitul in Paris! Un barbat a injunghiat mai multe persoane, inainte sa fie impușcat mortal de polițiști. Cel puțin patru persoane au fost ranite, dintre care doua se afla in stare grava, potrivit presei franceze. Motivul atacului nu este clar in acest moment. Polițiștii au intervenit imediat,…

- Aproximativ 40.000 de persoane au participat la protestele organizate sîmbata la Paris fata de politicile presedintelui Emmanuel Macron, anunta Politia din capitala Frantei. Potrivit Prefecturii Politiei din Paris, numarul participantilor la proteste a fost de aproximativ 40.000.…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Un atac terorist, soldat cu moartea a trei persoane, a avut loc, vineri, în sudul Franței.Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un supermarket din localitatea Trebes, situata în apropierea orasului Carcassonne a anuntat, Ministerul francez de…

- Toti oamenii care au fost luati ostatici, vineri, intr-un supermarket din localitatea Trebes din sudul Frantei au fost eliberati dupa aproximativ patru ore, conform declaratiilor primarului din Trebes. Atacatorul - care a ucis cel puțin doua persoane - a fost omorat de catre fortele de ordine.Ostaticii…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 15:26 Teroristul ar fi facut o a treia victima Un barbat a fost gasit impușcat in cap in localitatea…

- Clienții unui magazin de langa Carcassone au fost luați ostatici de un barbat inarmat. Incidentul s-a produs in Trebes, iar jurnaliștii francezi titreaza ca barbatul a atacat anterior un polițist. UPDATE 13:56 Rezervistul impușcat este in stare stabila Rezervistul care a fost impușcat de atacator, inainte…